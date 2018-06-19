Поэт, который чувствовал душу Украины: в сети скорбят по Ивану Драчу

Умер выдающийся украинский поэт Иван Драч. Как сообщил кинокритик Сергей Трымбач на своей Facebook-странице, Иван Федорович умер в Феофании после тяжелой болезни.

Он добавил, что Иван Драч завещал похоронить его в родном селе, Тележинцах, рядом с могилой сына Максима.

Творческий путь Иван Драч начал в период "хрущевской оттепели". Дебютировал в 1961 году, когда киевская "Литературная газета" опубликовала его поэму-трагедию "Ніж у сонці". В следующем году стал членом Союза писателей Украины. Иван Драч автор множества поэтических сборников.

В сети скорбят по великому писателю.