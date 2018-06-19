Поэт, который чувствовал душу Украины: в сети скорбят по Ивану Драчу
14:49, 19 июня 2018Общество
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Во вторник, 19 июня, не стало Ивана Драча - Героя Украины, легендарного поэта-шестидесятника
Великий украинец завещал похоронить его в родном селе / УНИАН
Умер выдающийся украинский поэт Иван Драч. Как сообщил кинокритик Сергей Трымбач на своей Facebook-странице, Иван Федорович умер в Феофании после тяжелой болезни.
Он добавил, что Иван Драч завещал похоронить его в родном селе, Тележинцах, рядом с могилой сына Максима.
Творческий путь Иван Драч начал в период "хрущевской оттепели". Дебютировал в 1961 году, когда киевская "Литературная газета" опубликовала его поэму-трагедию "Ніж у сонці". В следующем году стал членом Союза писателей Украины. Иван Драч автор множества поэтических сборников.
В сети скорбят по великому писателю.
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