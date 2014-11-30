Милиция возбудила дело по факту убийства журналиста и его супруги

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД в Донецкой области, передает радио "Свобода". «В Славянский горотдел милиции поступила информация о том, что 29 ноября в 18.20 на даче в селе Богородичное Славянского района с колото-резаными ранениями обнаружены трупы мужчины 57 лет и женщины 48 лет. Раскрытие данного резонансного преступления находится на личном контроле начальника главка и руководства МВД», - говорится в сообщении МВД.

Читайте такжеВ Луганске боевики убили почетного консула Литвы

По данным милиции, уголовное дело возбуждено по статье «умышленное убийство двух или более лиц». Основная версия убийства - завладение личным имуществом, пока милиция трагедию не связывает с профессиональной журналистской деятельностью убитого.

В Славянском районе Донецкой области накануне было найдено тело журналиста Александра Кучинского и его жены, их с многочисленными колото-резаными ранами обнаружили на даче за городом.

Александр Кучинский был владельцем и главным редактором газеты «Криминал экспресс».