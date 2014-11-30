СМИ: в Славянском районе убили журналиста Кучинского и его супругу

Как сообщает сайт «Новости Донбасса», в Славянском районе найдено тело убитого журналиста и его жены.

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Александр Кучинский - владелец и главный редактор газеты "Криминал экспресс", автор и издатель книги "Хроника донецкого бандитизма".

Ранее сообщалось, что в Славянский горотдел милиции поступила информация об обнаружении на даче в селе Богородичное (Славянский район) трупов мужчины и женщины с колото-резаными ранами.