"Мост построен, отдыхающих нет": в сети показали свежие фото крымских пляжей

На фотографиях видно, что на пляже при благоприятной погоде едва насчитывается десяток людей.

В Сети появились свежие фотографии опустевших пляжей оккупированного Крыма.

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Фото обнародованы на странице «КРЫМский бандеровец» в Twitter.

«Крым. Середина июня. Мост построен. Отдыхающих нет! Новофедоровка, 17.06.2018, 10:00. Воздух +29, вода +23... Может, потому что мало, кто желает отдыхать на военном полигоне?" (с)», – говорится в сообщении.

На фотографиях видно, что на пляже при благоприятной погоде едва насчитывается десяток людей.