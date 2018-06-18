"Мост построен, отдыхающих нет": в сети показали свежие фото крымских пляжей
10:15, 18 июня 2018Общество
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На фотографиях видно, что на пляже при благоприятной погоде едва насчитывается десяток людей.
Появились новые фотографии из оккупированного Крыма / фото twitter.com/crimeaua1
В Сети появились свежие фотографии опустевших пляжей оккупированного Крыма.
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Фото обнародованы на странице «КРЫМский бандеровец» в Twitter.
«Крым. Середина июня. Мост построен. Отдыхающих нет! Новофедоровка, 17.06.2018, 10:00. Воздух +29, вода +23... Может, потому что мало, кто желает отдыхать на военном полигоне?" (с)», – говорится в сообщении.
На фотографиях видно, что на пляже при благоприятной погоде едва насчитывается десяток людей.
фото twitter.com/crimeaua1
фото twitter.com/crimeaua1
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