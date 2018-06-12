"Небывалые наплывы туристов с моста": в сети показали фото пустых пляжей оккупированной Евпатории

15:01, 12 июня 2018
Общество
1266 7
Twitter RoksolanaToday&Крым ‏

В оккупированном Крыму, несмотря на старт купального сезона, наплыва туристов не наблюдается. На фото с пляжей оккупированной Евпатории можно заметить всего несколько человек.

Соответствующие фото опубликовали в Twitter.

Twitter RoksolanaToday&Крым ‏

"Евпатория. Фиксируем небывалые наплывы туристов с моста", - говорится в подписи под фото.

На снимках на всем пляже можно заметить лишь несколко человек.

Как сообщал УНИАН, жители Гурзуфа в оккупированном Крыму сообщают о сильном загрязнении моря мазутом. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Крым#оккупация Крыма