"Небывалые наплывы туристов с моста": в сети показали фото пустых пляжей оккупированной Евпатории
15:01, 12 июня 2018Общество
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На снимках на всем пляже можно заметить лишь несколко человек.
Twitter RoksolanaToday&Крым
В оккупированном Крыму, несмотря на старт купального сезона, наплыва туристов не наблюдается. На фото с пляжей оккупированной Евпатории можно заметить всего несколько человек.
Соответствующие фото опубликовали в Twitter.
Twitter RoksolanaToday&Крым
"Евпатория. Фиксируем небывалые наплывы туристов с моста", - говорится в подписи под фото.
На снимках на всем пляже можно заметить лишь несколко человек.
Как сообщал УНИАН, жители Гурзуфа в оккупированном Крыму сообщают о сильном загрязнении моря мазутом.
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