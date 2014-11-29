В Донецке ночь прошла относительно спокойно

Как сообщает сайт Донецкого горсовета, по состоянию на 11.30 в Донецке тихо.

Системы жизнеобеспечения города и общественный транспорт работают в штатном режиме. Бригады ДТЭК «Донецкоблэнерго» и ДТЭК «ПЭС-Энергоуголь» ведут работы по ремонту и замене линий электропередачи и электрооборудования, поврежденных в результате боевых действий.

28 ноября было возобновлено электроснабжение 3-х четырехэтажных домов и домов частного сектора поселка Абакумова в Кировском районе, около 100 домов частного сектора в Петровском районе, а также жителей Калининского района в районе проспекта Дзержинского.

Читайте такжеУтром боевики обстреляли Попасную, погиб один человек Отсутствует электроснабжение в Петровском и Куйбышевском районах Донецка. Частично остаются обесточенными поселок Трудовские и частный сектор поселка Октябрьский.