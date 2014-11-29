Четырех военных арестовали за отказ ехать в зону АТО

Об этом в пятницу сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Отмечается, что военная прокуратура Черниговского гарнизона Центрального региона Украины закончила досудебное расследование в уголовном производстве по факту отказа военнослужащих одной из воинских частей Черниговского гарнизона выполнять боевой приказ командира подразделения об отбытии в зону проведения АТО.

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Сейчас обвинительные акты в отношении четырех военнослужащих направлены в суд, они подозреваются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 402 УК Украины (неповиновение, совершенное группой лиц, наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет).

По ходатайству военной прокуратуры судом в отношении указанных подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.