На границе с Белорусью появятся три новых пропускных пункта

В 2008 году на севере Ривненщины, на границе с Беларусью, появятся три новых пропускных пункта – Березово, Дубровица и Вичивцы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Ровенского облсовета, где уже подготовлено соответствующее решение для вынесения этого вопроса на сессию облсовета.

Такое решение принято в связи с информацией Управления Службы безопасности Украины в области и Луцкого пограничного отряда об увеличении случаев контрабанды на территорию Беларуси с украинской стороны товаров повседневного потребления и наркотических средств, а на территорию Украины из Беларуси – дешевой сельскохозяйственной и бытовой техники.

В то же время стражи порядка сообщают, что ситуация на этом участке украинско-белорусской границы контролируемая, хотя и сложная.