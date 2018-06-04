В Кропивницком попрощались с бойцом ООС, который ценой собственной жизни спас дочь

Старший сержант получил смертельное ранение 25 мая во время обстрела на Донбассе. Он накрыл телом свою дочь - медика ВСУ.

В Кропивницком простились с 48-летним старшим сержантом 17-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады Николаем Метлинским, который умер в областной клинической больнице им. Мечникова в Днепре от ранений, полученных в зоне проведения операции Объединенных сил в Донецкой области.

Как передает корреспондент УНИАН, проводить бойца в последний путь пришли военнослужащие, глава города и неравнодушные горожане.

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«С его приходом в 17-й отдельный мотопехотный батальон многое изменилось в лучшую сторону. Он мог отремонтировать и справиться с любой техникой, оружием. В его руках все работало - от инструментов до автомата. 25 мая перед тем, как выйти из зоны ООС, состоялся обстрел. Николай получил смертельное ранение, дочь его, Ярославу, контузило, она получила травмы. Он исполнил свой долг до конца. К сожалению, мы теряем лучших», - сказал заместитель командира бригады, полковник Александр Щербина.

Справка УНИАН. Николай Метлинский родился 17 апреля 1970 года в г. Александровка Кировоградской области. Окончил Александровскую общеобразовательную школу, Кировоградский институт сельскохозяйственного машиностроения. Учился в Херсонской школе милиции, работал в органах внутренних дел и на предприятии «Мясокомбинат «Ятрань».

Во время обстрела под поселком Никольское Донецкой области он накрыл своим телом дочь, которaя служит в ВСУ медиком. Осколок снаряда попал военнослужащему в голову. 1 июня он скончался в больнице.