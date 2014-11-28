Жителям оккупированного Крыма снова отключали электричество

Об этом сообщает пресс-служба предприятия Крымэнерго, передают Крым.Реалии.

«27 ноября в 18:35 диспетчер государственного унитарного предприятия «Крымэнерго» дал команду применить графики аварийных отключений (ГАО). ДТЭК Крымэнерго ввел в действие ГАО на всей территории обслуживания», – говорится в сообщении предприятия.

В 21:55 по местному времени абонентов запитали по обычной схеме энергоснабжения.

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Как сообщалось ранее, график аварийных отключений был введен в Крыму днем в среду, 26 ноября, в связи с тем, что поставки электроэнергии с Украины были существенно сокращены. Подача электричества осуществлялась по одной высоковольтной линии из четырех существующих.

Позднее график аварийного отключения электричества был отменен, но может быть снова введен. Во многих городах Крыма власти решили сэкономить на уличном освещении.