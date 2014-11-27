Суд продлил на 2 месяца содержание под стражей обвиняемых в массовых беспорядках 2 мая в Одессе



Как передает корреспондент УНИАН, данное решение Приморский районный суд принял сегодня, 27 ноября. Всего по делу проходят в качестве обвиняемых 21 человек - представители пророссийских организаций: «Народная дружина», «Одесская дружина», «Православное казачество» и т. д. Из них - 10 человек содержатся в СИЗО, к остальным применена другая мера пресечения.

Во время сегодняшних слушаний один из обвиняемых (гражданин России) требовал дать отвод судебной коллегии, которая рассматривает производство (председательствующий Анатолий Дерус). Однако коллегия отвод отклонила.

В зале было слишком мало места – на первое заседание пришло много людей, в том числе соратники фигурантов.

Следующее заседание должно состояться в начале декабря.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Приморском районном суде коллегия судей под председательством Анатолия Деруса начала слушание уголовного производства по событиям 2 мая.

В числе подсудимых 2 гражданина РФ. В настоящее время фигуранты судебного рассмотрения - представители пророссийских организаций: «Народная дружина», «Одесская дружина», «Православное казачество» и т. д., которые участвовали в беспорядках в центре города. Материалы по евромайдановцам, задержанных по подозрению в участии массовых беспорядков, выделено в отдельное производство. Аналогично – все материалы по событиям, имевшим место на Куликовом поле и в Доме профсоюзов.

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Напомним, 2 мая в Одессе произошли столкновения между сепаратистами и проукраинскими активистами. Нескольких активистов сразу застрелили в центре города. После этого проукраинские активисты пришли на Куликово поле, в лагерь пророссийски настроенных граждан и подожгли палатки. В расположенном на Куликовом поле Доме профсоюзов, в котором находилось много людей, начался пожар, во время которого также погибли люди. Всего за медицинской помощью обратились свыше 200 пострадавших, погибло 48 человек.