На Черкасщине демонтировали еще один памятник Ленину

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасской облгосадминистрации, памятник демонтировали на этой неделе на основании обращений жителей села и распоряжения главы Уманской райгосадминистрации. Дальнейшую судьбу демонтированного сооружения будет решать община села Дмитрушки.

Читайте такжеВ Кривом Роге снесли последние памятники Ленину (фото)

Демонтаж памятников Ленину в Уманском районе Черкасской области завершат до конца года - райгосадминистрацией принято решение о демонтаже монументов в шести селах района.