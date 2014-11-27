На Черкасщине демонтировали еще один памятник Ленину

20:26, 27 ноября 2014
Общество
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В селе Дмитрушки Уманского района Черкасской области на этой неделе демонтировали с пьедестала памятник Ленину.

Ще одного Леніна демонтують / opgks.info

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасской облгосадминистрации, памятник демонтировали на этой неделе на основании обращений жителей села и распоряжения главы Уманской райгосадминистрации. Дальнейшую судьбу демонтированного сооружения будет решать община села Дмитрушки.

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Демонтаж памятников Ленину в Уманском районе Черкасской области завершат до конца года - райгосадминистрацией принято решение о демонтаже монументов в шести селах района.

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