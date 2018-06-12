День отца 2018 в Украине: когда праздновать, история и поздравления
В мире День отца традиционно отмечается в третье воскресенье первого летнего месяца, поэтому в этом году он приходится на 17 июня соответственно.
Однако в Украине – это пока не официальный праздник, хотя инициатива ввести его официальный статус уже была.
Так, в 2013 году появилось предложение сделать День отца государственным праздником и отмечать его в третье воскресенье сентября. Однако ее не воплотили в жизнь и она осталась на рассмотрении у президента.
Когда праздновать в Украине
И хоть этого не произошло, праздник стал всенародным, поэтому традиционно в Украине День отца отмечают в большинстве стран мира - в июне. И в этот день вашим папам будет приятно получить теплые поздравления с днем отца.
В целом на сегодняшний время день отца отмечают в около 40 странах мира, таких как: США, Канада, Южная Африканская Республика (ЮАР), Япония, Франция, Швейцария, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.
3 октября празднует Грузия, 19 марта – Италия и страны Пиренейского полуострова – Португалия и Испания, 8 мая – Южная Корея. Следует заметить, что восьмое мая является днем родителей на территории Южной Кореи. Отдельно дней матери и папы в стране нет. В соседней Украине Польше днем отца 23 июня.
В Украине этот праздник датируется 17 июня, как и в большинстве современных государств Европы. Однако не забыта украинцами и попытка определения праздника на государственном уровне, поэтому день отца празднуется не только в летнюю пору года, но также и в сентябре.
История праздника
Впервые День отца отметили в США в 1909 году.
День отца основала в США Сонора Смарт, которая жила в городе Спокан (штат Вашингтон). У нее было пятеро братьев и сестер. После рождения шестого ребенка, ее мать умерла, поэтому отец, Уильям Джексон Смарт, самостоятельно заботился о всех детях.
Он не мог заменить им мать, но сделал все возможное, чтобы дети были окружены заботой, пониманием и любовью.
Позже Сонора пошла к горсовета и предложила учредить новый праздник — День отца. Местная власть одобрила идею. Первый праздник хотели отметить 5 июня в день рождения Уильяма Смарта, но времени на подготовку не хватило, поэтому его перенесли на 19-е июня.
Идею поддержали и в других городах штата, а национальным праздником в Америке этот день стал в 1966-м году, тогда же установили и общенациональную дату праздника — третье воскресенье июня.
По традиции, в этот день прикалывают розу на сердце, как символ бесконечной любви и уважения к родителям. Если папа жив — прикрепляют розы красного цвета, если уже умер, то белые.
Поздравления и традиции празднования Дня отца
Праздник отца считается довольно семейным, уютным и теплым праздником. Учитывая также и то, что праздничная дата пришла в украину совсем недавно, традиции празднования дня отца не слишком предусмотрены и нечетко определены на данный момент.
В этот день на самом деле все любящие дети имеют особенно выгодную возможность обратиться к своим родителям с благодарностью, выражая чрезвычайную уважение и любовь.
Предлагаем вам несколько поздравлений с Днем отца в стихах и прозе:
Сегодня, в день отца,
Тебя хочу поздравить.
Такого мудреца
Пришла пора прославить.
И мой низкий поклон
За то, что ты – мой папа.
Ты в жизни – чемпион,
Твой сын снимает шляпу.
В День отца позволь напомнить тебе о своей безграничной любви! Я от всей души поздравляю тебя, мой родной папочка! И желаю тебе чистого неба, яркого солнца, крепкого здоровья и больших успехов во всем! Пусть в твоей жизни не будет мрачных дней! Пусть все, кого любишь, всегда будут рядом! Пусть не изменяют друзья, а враги чураются! Просто живи и не уставай делиться мудростью, силой и стойкостью!
Ты, мой папа лучший,
Сильный, добрый и родной,
Терпеливый и могучий,
Знай, что я всегда с тобой!
Я люблю тебя, отец,
И горжусь, что мой отец –
Это в жизни победитель,
Это настоящий боец!
Проходят годы, но ты, дорогой наш папа, остаешься, как и раньше, таким же молодым, любящим и добрым! Для нас ты всегда будешь самым любимым на свете! Спасибо тебе за все душевное тепло, которое ты нам даровал долгие годы! Желаем тебе счастья, здоровья, благополучия и помни — мы всегда с тобой рядом!
Горжусь, что я папина дочка!
О чем хочу говорить
И каждую новую строчку
Готова тебе посвятить.
Пусть яркое солнце успеха
Сияет всегда на пути.
Больше веселья и смеха,
А лучшее все - впереди!
Поэтому не забудьте 17 июня поздравить своих пап с праздником.