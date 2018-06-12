День отца 2018 в Украине: когда праздновать, история и поздравления

День отца в Украине пока не имеет официально определенной даты, поэтому традиционно его празднуют в третье воскресенье июня, как и в большинстве стран мира.

В мире День отца традиционно отмечается в третье воскресенье первого летнего месяца, поэтому в этом году он приходится на 17 июня соответственно.

Однако в Украине – это пока не официальный праздник, хотя инициатива ввести его официальный статус уже была.

Так, в 2013 году появилось предложение сделать День отца государственным праздником и отмечать его в третье воскресенье сентября. Однако ее не воплотили в жизнь и она осталась на рассмотрении у президента.

Когда праздновать в Украине

И хоть этого не произошло, праздник стал всенародным, поэтому традиционно в Украине День отца отмечают в большинстве стран мира - в июне. И в этот день вашим папам будет приятно получить теплые поздравления с днем отца.

В целом на сегодняшний время день отца отмечают в около 40 странах мира, таких как: США, Канада, Южная Африканская Республика (ЮАР), Япония, Франция, Швейцария, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.

3 октября празднует Грузия, 19 марта – Италия и страны Пиренейского полуострова – Португалия и Испания, 8 мая – Южная Корея. Следует заметить, что восьмое мая является днем родителей на территории Южной Кореи. Отдельно дней матери и папы в стране нет. В соседней Украине Польше днем отца 23 июня.

В Украине этот праздник датируется 17 июня, как и в большинстве современных государств Европы. Однако не забыта украинцами и попытка определения праздника на государственном уровне, поэтому день отца празднуется не только в летнюю пору года, но также и в сентябре.

История праздника

Впервые День отца отметили в США в 1909 году.

День отца основала в США Сонора Смарт, которая жила в городе Спокан (штат Вашингтон). У нее было пятеро братьев и сестер. После рождения шестого ребенка, ее мать умерла, поэтому отец, Уильям Джексон Смарт, самостоятельно заботился о всех детях.

Он не мог заменить им мать, но сделал все возможное, чтобы дети были окружены заботой, пониманием и любовью.

Позже Сонора пошла к горсовета и предложила учредить новый праздник — День отца. Местная власть одобрила идею. Первый праздник хотели отметить 5 июня в день рождения Уильяма Смарта, но времени на подготовку не хватило, поэтому его перенесли на 19-е июня.

Идею поддержали и в других городах штата, а национальным праздником в Америке этот день стал в 1966-м году, тогда же установили и общенациональную дату праздника — третье воскресенье июня.

По традиции, в этот день прикалывают розу на сердце, как символ бесконечной любви и уважения к родителям. Если папа жив — прикрепляют розы красного цвета, если уже умер, то белые.

Поздравления и традиции празднования Дня отца

Праздник отца считается довольно семейным, уютным и теплым праздником. Учитывая также и то, что праздничная дата пришла в украину совсем недавно, традиции празднования дня отца не слишком предусмотрены и нечетко определены на данный момент.

В этот день на самом деле все любящие дети имеют особенно выгодную возможность обратиться к своим родителям с благодарностью, выражая чрезвычайную уважение и любовь.

Предлагаем вам несколько поздравлений с Днем отца в стихах и прозе:

Сегодня, в день отца,

Тебя хочу поздравить.

Такого мудреца

Пришла пора прославить.

И мой низкий поклон

За то, что ты – мой папа.

Ты в жизни – чемпион,

Твой сын снимает шляпу.

В День отца позволь напомнить тебе о своей безграничной любви! Я от всей души поздравляю тебя, мой родной папочка! И желаю тебе чистого неба, яркого солнца, крепкого здоровья и больших успехов во всем! Пусть в твоей жизни не будет мрачных дней! Пусть все, кого любишь, всегда будут рядом! Пусть не изменяют друзья, а враги чураются! Просто живи и не уставай делиться мудростью, силой и стойкостью!

Ты, мой папа лучший,

Сильный, добрый и родной,

Терпеливый и могучий,

Знай, что я всегда с тобой!

Я люблю тебя, отец,

И горжусь, что мой отец –

Это в жизни победитель,

Это настоящий боец!

Проходят годы, но ты, дорогой наш папа, остаешься, как и раньше, таким же молодым, любящим и добрым! Для нас ты всегда будешь самым любимым на свете! Спасибо тебе за все душевное тепло, которое ты нам даровал долгие годы! Желаем тебе счастья, здоровья, благополучия и помни — мы всегда с тобой рядом!

Горжусь, что я папина дочка!

О чем хочу говорить

И каждую новую строчку

Готова тебе посвятить.

Пусть яркое солнце успеха

Сияет всегда на пути.

Больше веселья и смеха,

А лучшее все - впереди!

Поэтому не забудьте 17 июня поздравить своих пап с праздником.