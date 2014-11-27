Воды в хранилищах Крыма осталось до весны
Так называемый «Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Крыма», во всем обвинил недостаточное количество осадков этой осенью.
Об этом сообщил «председатель Госкомводхоза» Игорь Вайль, сообщает Крыминформ.
Он назвал ситуацию с водообеспечением полуострова нестандартной, и напомнил, что имеющиеся запасы воды и разработанные режимы работы водохранилищ позволят обеспечить население питьевой водой до весны.
"Осень нам не дала тех осадков, ожидаемых по многолетним наблюдениям, и, скорее всего, мы в феврале будем пересматривать режимы работы водохранилищ, - сообщил Вайль. - Посмотрим еще – у нас основные осадки должны быть в декабре-феврале".
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По состоянию на 26 ноября 2014 года объем наполнения крымских водохранилищ естественного стока составляет 63,8 млн кубометров, а наливных - 45,2 млн кубометров.
Всего за 9 месяцев 2014 года забор воды составил 243,20 млн кубометров.