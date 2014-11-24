Жителям оккупированного Севастополя еще на два часа сократили время подачи воды
Оккупационная власть Севастополя приняла решение ужесточить график подачи воды горожанам с целью экономии.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее распоряжение опубликовало так называемое «правительство Севастополя».
Согласно решению, вводится ограничение подачи воды городскими гидроузлами, согласно которому время подачи воды жителям города сократилось еще на 2 часа.
Мера применяется с целью предупреждения чрезвычайной ситуации, связанной с низким уровнем воды в Чернореченском водохранилище и экономии водных ресурсов».
Читайте такжеСМИ: Севастополь превратился в город очередей
В частности, изменилось время начала работы насосных агрегатов городских гидроузлов с 04:30 на 05:30, окончание работы - с 24:00 на 23:00.
Отключение подачи воды в дневное время осталось прежним - с 10:00 до 17:00.
Как сообщал УНИАН, с ноября из-за проблемы с водоснабжением в отдельные районы Севастополя вода подается по графику.