Жителям оккупированного Севастополя еще на два часа сократили время подачи воды

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее распоряжение опубликовало так называемое «правительство Севастополя».

Согласно решению, вводится ограничение подачи воды городскими гидроузлами, согласно которому время подачи воды жителям города сократилось еще на 2 часа.

Мера применяется с целью предупреждения чрезвычайной ситуации, связанной с низким уровнем воды в Чернореченском водохранилище и экономии водных ресурсов».

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В частности, изменилось время начала работы насосных агрегатов городских гидроузлов с 04:30 на 05:30, окончание работы - с 24:00 на 23:00.

Отключение подачи воды в дневное время осталось прежним - с 10:00 до 17:00.

Как сообщал УНИАН, с ноября из-за проблемы с водоснабжением в отдельные районы Севастополя вода подается по графику.