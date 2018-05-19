Российская омбудсмен заявила, что украинский активист Балух питается "по специальной схеме"

Также Москалькова также рассказала Денисовой о том, что посетила еще одного украинского узника Узеира Абдуллаева.

Уполномоченная по правам человека России Татьяна Москалькова утверждает, что незаконно удерживаемый в СИЗО оккупированного Крыма украинский активист Владимир Балух не голодает, а питается "по специальной схеме".

Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова на странице в Facebook.

"Только что переговорила с уполномоченным РФ по правам человека Татьяной Москальковой. Она рассказала о своем визите в Симферопольское СИЗО. Татьяна Москалькова посетила и переговорила со всеми 12-ю заключенными, состояние которых я просила ее проверить", - написала Денисова.

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В частности, российский омбудсмен сообщила, что Балух "питается по специальной схеме".

"Последняя информация о состоянии здоровья Владимира Балуха с ее слов такая: "Сейчас это не полное голодание, а питание по специальной схеме. Находится в камере с человеком, с которым у Владимира сложились адекватные отношения. Владимир Балух попросил Татьяну Москалькову доделать туалет, что было сразу сделано. Выглядит неплохо как для человека, который голодает почти 2 месяца", - написала украинский омбудсмен.

Также Москалькова также рассказала Денисовой о том, что посетила еще одного украинского заключенного в Симферопольском СИЗО Узеира Абдуллаева.

"Об Узеира Абдуллаева Омбудсмен РФ рассказала, что лично обследовала его ноги. Узеир подтвердил, что сейчас чувствует себя значительно лучше, и добавил, что не понимает причины возникновения обострение. Медицинскую помощь таки была оказана своевременно. Сегодня никаких требований не выразил. Лечение при необходимости будет продлена", - отметила украинский омбудсмен.

"Остальные информации Уполномоченный РФ пообещала систематизировать и изложить более подробно уже в официальном письме. Ожидаю ответ в первые дни следующей недели, о чем сразу же сообщу", - отметила Денисова.

Как сообщал УНИАН, ФСБ России задержала Балуха 8 декабря 2016 года, заявив, что на чердаке его дома обнаружены патроны и несколько тротиловых шашек.

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Адвокаты и правозащитники активиста заявляют, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - вывесил флаг Украины в своем дворе.

В августе 2017 года «суд» вынес ему приговор - 3 года и 7 месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере 10 тыс. рублей (около 4,6 тыс. грн).

14 марта 2018 года подконтрольный Кремлю так называемый «Верховный суд Крыма» изменил приговор активисту. Судья удалил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов, Балуха приговорили к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также к выплате штрафа в размере 10 тыс. рублей.

19 марта в знак протеста против приговора Балух объявил голодовку. После объявления голодовки активист только пьет воду и чай.

20 апреля администрация Симферопольского СИЗО приняла решение о переводе Балуха на три дня в карцер за якобы «нарушение правил внутреннего распорядка».

В МИДе неоднократно требовали от РФ допустить украинских врачей к активисту.