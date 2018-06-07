Нардепы минутой молчания почтили память Киры Муратовой

По словам Парубия, Муратова снимала фильмы, на которых воспитывалось целое поколение украинцев.

Народные депутаты минутой молчания почтили память режиссера Киры Муратовой, которая умерла вчера в Одессе. Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Андрей Парубий призвал парламент почтить минутой молчания память Муратовой. Читайте также"Останется в наших сердцах": Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью Киры Муратовой Он отметил, что умерла выдающийся режиссер Кира Муратова, создававшая фильмы, на которых воспитывалось целое поколение украинцев. Депутаты почтили минутой молчания память режиссера. Как сообщал УНИАН, Муратова умерла в Одессе вечером 6 июня на 84-м году жизни. Ее работы неоднократно получали награды на международных кинофестивалях. Муратова награждена орденом Ярослава Мудрого, удостоена Государственной премии им. Александра Довженко за значительный вклад в развитие отечественного киноискусства и т.д.

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