Пострадавшему от нападения автомайдановцу Устименко предоставят госохрану

Активист выписался из больницы и продолжает заниматься общественной деятельностью.

Руководителю местной организации ВО «Автомайдан», телеведущему Виталию Устименко, на жизнь которого 5 июня в Одессе было совершено покушение, предоставят государственную охрану.

Читайте также"Тебя в АТО не убили? Так добьем мы!": в Винницкой области избили АТОшника и заставили рыть себе могилу (фото, видео)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Устименко сообщил сегодня на брифинге.

По его словам, обеспечение охраны предусматривает квалификацию уголовного производства «покушение на умышленное убийство», о чем ему сообщили накануне.

«В связи с этим мне вчера сообщили, что продолжается процесс обеспечения государственной охраной. Соответственно, формируется группа правоохранителей, которая будет выполнять это задание. В ближайшее время нам сообщат, как это будет обеспечено и организовано», - сказал Устименко.

Он пояснил, что 6 июня выписался из больницы, поскольку его состояние не критическое. Сейчас он продолжает курс лечения, предусматривающий прием антибиотиков и обезболивающих препаратов.

Также, по словам Устименко, он продолжает заниматься общественной деятельностью. В частности, завтра планирует принять участие в первом заседании Совета общественного контроля при НАБУ. В ближайшей перспективе - акции по защите общественных мест отдыха в Одессе.

«Мы и дальше будем поддерживать антикоррупционные органы, которые эффективно работают, привлекают к ответственности виновных в уничтожении нашего города», - отметил Устименко.

Отвечая на вопрос о том, чувствует ли он себя в безопасности, активист подчеркнул, что в Одессе это возможно, только находясь среди друзей, и сейчас он постоянно в окружении именно таких людей. При этом добавил, что никакого доверия к правоохранительным органам и правоохранительной системе в Украине у него нет.

По его мнению, заказчики покушения на него не будут найдены.

«Правоохранительная система города находится в ручном управлении финансово-промышленной группы Труханова и Галантерника (бизнесмен Владимир Галантерник прошлого года получил разрешение на строительство высотного бизнес-центра в Летнем театре, из-за чего в 2017 году в Одессе прошла масштабная акция протеста - УНИАН). Это безапелляционный факт», - акцентировал Устименко.

По его предположению, дело, заведенное по факту покушения, потом переквалифицируют по другой статье УК Украины, в частности, на «хулиганство». И выразил надежду, что начальник регионального главка Нацполиции Дмитрий Головин этого не допустит.

Как сообщал УНИАН, 5 июня днем в Одессе на улице Фонтанская дорога злоумышленники напали на председателя местной организации ВО «Автомайдан», телеведущего Виталия Устименко, когда он вышел из офиса «Общественного телевидения».

К нему подбежали двое мужчин спортивного телосложения и начали наносить удары по голове. Устименко упал на асфальт, после чего ему нанесли ранение (предположительно, ножом) в верхнюю часть бедра.

По факту нападения открыто уголовное производство по ст. 15 и ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) УКУ.

Напомним, Устименко часто высказывается против застройки побережья, исторического центра города и принимает участие в соответствующих акциях протеста.

В феврале этого года Устименко подвергся нападению в помещении Соломенского райсуда Киева, где избирали меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову, который подозревается в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением. Устименко был в числе активистов, выступавших против Труханова.