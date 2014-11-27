На номерных знаках авто на Донбассе флаг Украины уже заменяют значками "ДНР" и "ЛНР"
На оккупированных территориях Донбасса на номерных знаках автомобилей изображение Государственного Флага Украины заменяют наклейками террористических организаций «Донецкая» и «Луганская» «народные республики».
Такие данные имеют представители Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которые базируются на российских пограничных пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" в Ростовской области.
Об этом они сообщили в еженедельном отчете миссии, обнародованном на сайте организации.
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"Мониторинговая миссия видела увеличение количества машин, которые имели наклеенные отметки с надписью "ДНР/ЛНР", заменяющие украинский флаг на номерных знаках", - говорится в сообщении по фактам, которые касаются пересечения государственной границы машинами из оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию.
Как сообщал УНИАН, в отчете миссии ОБСЕ также говорится, что украинско-российскую границупродолжает пересекать значительное количество людей в военной форме.