На номерных знаках авто на Донбассе флаг Украины уже заменяют значками "ДНР" и "ЛНР"

Такие данные имеют представители Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которые базируются на российских пограничных пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" в Ростовской области.

Об этом они сообщили в еженедельном отчете миссии, обнародованном на сайте организации.

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"Мониторинговая миссия видела увеличение количества машин, которые имели наклеенные отметки с надписью "ДНР/ЛНР", заменяющие украинский флаг на номерных знаках", - говорится в сообщении по фактам, которые касаются пересечения государственной границы машинами из оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию.

Как сообщал УНИАН, в отчете миссии ОБСЕ также говорится, что украинско-российскую границупродолжает пересекать значительное количество людей в военной форме.