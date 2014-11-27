Российские военные продолжают пересекать украинскую границу – отчет ОБСЕ

Об этом говорится в еженедельном отчете миссии ОБСЕ, обнародованном на сайте организации.

"Миссия продолжает наблюдать за большим количеством лиц в военной форме, которые пересекают границу одновременно в обоих направлениях (из России в Украину и в обратном направлении)", - говорится в сообщении.

В частности, за отчетный период - с 20 по 26 ноября - наблюдатели видели 590 человек (преимущественно мужчин и около 10 женщин), которые были одеты в военную форму.

Читайте такжеСБУ: Спецслужбы РФ планировали создать в Украине еще четыре «народные республики», среди которых - Киевская"Эти люди пересекали границу самостоятельно или в группах от трех до 10 человек. Наблюдательная миссия отметила, что в этот период было больше групп, чем это было обычно", - подчеркивается в сообщении.

Также наблюдатели видели несколько «казаков», которых идентифицировали по меховым шапкам и опознавательным знакам.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский заявил, что на территории так называемых "ЛНР" и "ДНР" находятся 7,5 тыс. российских военнослужащих.