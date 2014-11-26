Поляки за год собрали для украинцев около $300 тыс.

Об этом было сообщено во время презентации итогов годовой деятельности Фонда "Открытый Диалог" и Евромайдан Варшава, пишет Украинская правда.

В частности, как сообщается, благодаря публичным сборникам, денежным переводам, пожертвованиzм фирм и учреждений за год в Польше удалось собрать 1 млн злотых (около $300 тыс.) на помощь Украине.

Читайте такжеПоляки подарили львовским пограничникам две кареты скорой помощи

Благодаря этому было переведено на восток 1902 средства индивидуальной защиты, а также выслано 35 тонн гуманитарной помощи.

Кроме того, в Польшу были приглашены 23 члены семей лиц, раненых в боях, а также оказана помощь жителям 5 ячеек для беженцев и около 500 психологических консультаций.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС дополнительно выделил Украине почти 8 млн евро гуманитарной помощи.