"Айдар" задержал корректировщика огня террористов по Счастью

Об этом сообщает медиацентр АТО со ссылкой на пресс-службу батальона "Айдар".

Согласно информации, на объекте есть разрушения. Бойцы батальона занимаются тушением пожара. Несмотря на обстрел, ТЭС продолжает работать в аварийном режиме.

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Бойцы "Айдара" задержали местного жителя, который подозревается в корректировке огня террористов по городу Счастья.