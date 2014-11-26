"Айдар" задержал корректировщика огня террористов по Счастью
22:29, 26 ноября 2014Общество
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Террористы "ЛНР" в среду вечером, используя "Грады", снова обстреляли ТЭС в городе Счастье.
"Айдар" задержал корректировщика огня террористов по Счастью / УНИАН
Об этом сообщает медиацентр АТО со ссылкой на пресс-службу батальона "Айдар".
Согласно информации, на объекте есть разрушения. Бойцы батальона занимаются тушением пожара. Несмотря на обстрел, ТЭС продолжает работать в аварийном режиме.
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Бойцы "Айдара" задержали местного жителя, который подозревается в корректировке огня террористов по городу Счастья.
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