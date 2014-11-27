Распродажа заканчивается!!! -90% на абонементы в Sport Life!

Осталось 3 дня! Дешевле не будет!!!

Становимся здоровыми со Sport Life!

60 ультрасовременных бассейнов: олимпийские и спортивные, детские и для грудничков, с вышками и зонами для дайвинга.

Никакого запаха хлора: вода очищается в 5 этапов, в том числе озоном и ультрафиолетом.

Становимся сильными со Sport Life!

90 тренажерных залов. 1 000 профессиональных кардиотренажеров. 60 неповторяющихся грузоблочных тренажеров. Только лучшие производители: Precor, Life Fitness, Star Track, Hammer, TechnoGym.

1 200 высококвалифицированных тренеров: олимпийские призеры, дипломированные специалисты, действующие спортсмены.

Становимся красивыми со Sport Life!

350 групповых тренировок в просторных студиях: TRX, сайкл, сквош, bosu, H.E.A.T.-программы, функциональный тренинг и множество авторских занятий.

35 SPA-центров: роскошные банные лаунжи, массажные кабинеты, салоны красоты, студии загара, IPL-процедуры.

Растим счастливых детей со Sport Life!

30 детских фитнес-академий в 17 городах Украины: развивающие занятия, спортивные секции, сквош, плавание, English club, фитнес-лагерь, клуб выходного дня.

Начни сегодня! Прямо сейчас!!!

(044) 222 4 222

www.sportlife.ua