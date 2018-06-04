Климкин предложил Lufthansa использовать скандальные видео для рекламы рейсов в Киев

Ранее Lufthansa опубликовала рекламный видеоролик Чемпионата мира по футболу в России, однако выдала кадры из Киева за Москву.

Павел Климкин предложил немецкой авиакомпании Lufthansa использовать для рекламы рейсов в Киев кадры, отснятые в украинской столице для рекламного ролика к ЧМ-2018 в России.

Об этом глава МИД Украины написал на странице в Twitter.

"По-человечески понимаю, почему Люфтганза предпочла съемки в Украине, а не в России: у нас красиво и безопасно. Но обманывать нельзя. Лучше снимать в Украине об Украине:) Предлагаю на основе отснятого материала сделать классную рекламу своих рейсов в Киев:)", - написал министр.

По-человечески понимаю, почему Люфтганза предпочла съемкам в Украине, а не в России:у нас красиво и безопасно. Но обманывать нельзя. Лучше снимать в Украине об Украине:) Предлагаю на основе отснятого материала сделать классную рекламу своих рейсов в Киев:) https://t.co/Al5aYosKDE — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) June 4, 2018

Напомним, ранее немецкая авиакомпания Lufthansa удалила с YouTube и Facebook рекламный ролик к ЧМ-2018 в РФ после того, как на видео узнали Украину.

Немецкий журналист Борис Райтшустер сообщил со ссылкой на участников создания рекламы, что Lufthansa в своем ролике к ЧМ-2018 в России выдала Киев за Москву, потому что в РФ было трудно получить разрешение на съемку.