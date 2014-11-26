Из новых учебников по истории хотят исключить понятие «Отечественная война»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам перед заседанием правительства.

«Я поддерживаю, весь мир трактует это как трагедию», - сказал Квит.

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Он подчеркнул, что это не означает, что Минобразования будет переписывать учебники. «Те учебники, которые есть, они есть. Речь идет о других - о новых учебниках. И это дело историков. Это не вопрос того, что один чиновник поручил. Этот вопрос задают историки. Будут конкурсы, потом будут учебники», - сказал Квит.