Из новых учебников по истории хотят исключить понятие «Отечественная война»
13:36, 26 ноября 2014Общество
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Министр образования и науки Украины Сергей Квит поддерживает идею заменить название «Великая отечественная война» на «Вторая мировая война».
Сначала будет проведен конкурс / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам перед заседанием правительства.
«Я поддерживаю, весь мир трактует это как трагедию», - сказал Квит.
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Он подчеркнул, что это не означает, что Минобразования будет переписывать учебники. «Те учебники, которые есть, они есть. Речь идет о других - о новых учебниках. И это дело историков. Это не вопрос того, что один чиновник поручил. Этот вопрос задают историки. Будут конкурсы, потом будут учебники», - сказал Квит.
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