Из новых учебников по истории хотят исключить понятие «Отечественная война»

13:36, 26 ноября 2014
Общество
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Министр образования и науки Украины Сергей Квит поддерживает идею заменить название «Великая отечественная война» на «Вторая мировая война».

УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам перед заседанием правительства.

«Я поддерживаю, весь мир трактует это как трагедию», - сказал Квит.

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Он подчеркнул, что это не означает, что Минобразования будет переписывать учебники. «Те учебники, которые есть, они есть. Речь идет о других - о новых учебниках. И это дело историков. Это не вопрос того, что один чиновник поручил. Этот вопрос задают историки. Будут конкурсы, потом будут учебники», - сказал Квит.

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