Благотворительностью занимаются 78% детей – исследование

Самый распространенный среди детей вид благотворительной деятельности – давать деньги нищим на улице.

⠀К благотворительности так или иначе причастны 78% украинских детей. Таковы результаты исследования, проведенного компаниями Corestone Group и GfK Ukraine по заказу Фонда семьи Загорий.

Исследование показало, что наиболее активными в этой деятельности являются жители Киева: 88% маленьких киевлян когда-нибудь совершали пожертвования. Наименее активны дети из восточных (74%) и южных регионов (61%).

Самый распространенный среди детей вид благотворительной деятельности – давать деньги нищим на улице (44%). Также дети жертвуют деньги для незнакомых людей, волонтеров, благотворительных объединений и других организаций (36%); дают одежду, продукты, вещи и другое имущество знакомым людям в беде (32%); передают средства для церкви и религиозных организаций (26%).

Средний размер одного пожертвования – 64 грн. Средства родителей или других взрослых жертвуют 30% детей, но дети дают на благотворительность и собственные карманные деньги – таких среди опрошенных оказалось 27%.

Чаще всего дети жертвуют не деньги, а одежду и другие вещи (39%). Другие популярные формы филантропии – благотворительные ящики (37%) и организованная сдача денег в школе или кружке (31%). Основные адресаты детских пособий – бойцы украинской армии (36%), дети-сироты (32%) и дети с инвалидностью или тяжелой болезнью (30%).

«Учить человека помогать ближнему надо с раннего детства. Наше исследование показало: маленькие украинцы неравнодушны к проблемам других людей. Но степень привлечения детей к благотворительности можно и нужно повышать», – прокомментировал результаты исследования основатель фонда Глеб Загорий.

Исследование проводилось методом опроса детей 12-17 лет, репрезентативного по полу, возрасту и регионам. Выборочная совокупность – 895 респондентов. Опрос проводился с 7 по 25 марта 2018 года.

Фонд семьи Загорий основан в 2015 году. Реализует системные проекты в трех основных направлениях: «Культура здоровья», «Культура искусства» и «Культура благотворительности». Члены семьи Загорий являются конечными бенефициарами ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница», одного из ведущих производителей лекарств в Украине.