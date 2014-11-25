Завтра Украину накроет мокрым снегом, морозы усилятся

Ночью -4-9, местами -10-13, днем 2-7 градусов мороза, на Закарпатье и в Крыму до +5 градусов, сообщает Opogode.

Удержится сухая погода, которую обусловит область высокого атмосферного давления, восточный антициклон. Только дождь и мокрый снег с сильным ветром вероятны местами на юге, юго-востоке и в центре Украины.

На дорогах большинства областей ожидается гололедица. Местами возможны туманы.

В западной части без существенных осадков. Температура воздуха ночью -1-6, днем от 3 мороза до 5 градусов тепла.

В северных областях будет преобладать сухая погода, местами туманы. Температура воздуха ночью -2-10, местами до -13 градусов, днем 2-8 градусов мороза.

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В центральных областях преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах возможен снег. Температура воздуха ночью -2-7, местами до -10-12, днем 2-7 градусов мороза.

На востоке Украины существенные осадки маловероятны, только в Приазовье возможны осадки преимущественно с мокрым снегом и порывистый ветер. Температура воздуха ночью -2-10, местами до -13, днем 2-8 градусов мороза.

В южной части - преимущественно без осадков, лишь на крайнем юге дождь, местами возможен мокрый снег, гололед, сильный ветер. Температура воздуха ночью 0-7 мороза, днем -2 + 3, в Крыму ночью 0-3 тепла, днем до +5 градусов.

В Киеве осадков не предвидится, возможны туманы. Температура воздуха ночью -6-8, днем 1-4 градуса мороза.

Ветер в Украине ожидается западный и восточный, 5-12 м/с, на юго-востоке и юге местами порывы 15-20 м/с.