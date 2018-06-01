Непроглядные полчища: на курортную Кирилловку обрушилось нашествие комаров (видео)

Насекомые не представляют опасности для людей, это обычное явление для этого времени года.

Не успела Кирилловка прийти в себя после шторма, как в соцсети появилось видео с невероятным количеством комаров, которые по словам автора поста, заполонили курортный поселок.

В то же время автор видео отметил, что эти насекомые не представляют опасности для людей, и это обычное явление для этого времени года.

"Это обычное явление, для Азовского побережья. Комар-звонец, в народе комар однодневка. Для людей они не опасны! Кровь не пьют. Такое стихийное нашествие происходит 1-2 раза в конце мая. На следующий день их подметают и дальше все в порядке, - пишет автор.

Те, кто сейчас находятся в курортном поселке, его слова категорически опровергают и говорят, что ничего подобного ни на косах, ни в центре поселка нет. Без комаров, конечно, "не обходится", но их количество ничуть не больше обычного, пишет ria-m.tv.

Как сообщал УНИАН, одну из областей России атаковали полчища комаров.