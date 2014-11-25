Во время артобстрела в Донецке снарядом сбило с церкви крест

17:10, 25 ноября 2014
Общество
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В ночь с 24 на 25 ноября Куйбышевский район Донецка подвергся обстрелу. В соцсетях появились фотографии, на которых запечатлены последствия арт-удара.

Снаряд сбил с церкви крест / vk.com/Федор Болдырев

Снарядом снесло купол церкви Петра и Павла, выбиты стекла в храме, повреждены трамвайные рельсы по улице Куйбышева. СТО, находящееся через дорогу от церкви, почти полностью уничтожена.

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СТО полностью уничтожена / vk.com/Федор Болдырев

"Обстрел начался вечером, почти сразу же в нашем микрорайоне выключился свет и отопление. Правда, к утру снова подключили. Взрывы грохотали несколько часов, было такое чувство, что вот-вот попадет в нашу пятиэтажку. Нам оставалось только молиться. Очень страшно, до сих пор не могу прийти в себя", - рассказала ZN.UA пенсионерка Галина Яковлевна, живущая в доме недалеко от церкви. 

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