"Синдром Бабченко": психологи рассказали, как "воскрешение" журналиста повлияет на украинцев (видео)

Украинцы становятся черствее из-за убийств и инсценировок, считают психологи. Поэтому обманутые чувства уже назвали "синдромом Бабченко".

Психологи проанализировали ситуацию с инсценировкой убийства журналиста Аркадия Бабченко и назвали ее "синдромом Бабченко".

Об этом говорится в сюжете ТСН. Украинцы становятся черствее и из-за убийств, и из-за инсценировок, считают психологи. Обманутые чувства уже назвали "синдромом Бабченко".

"Это такой массовый осадок, который будет убивать капля за каплей веру в реальность. В следующий раз украинцы станут уже менее чувствительными к потрясениям", - отмечается в сюжете.

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Как сообщал УНИАН, сегодня стало известно, что российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко жив, СБУ провела спецоперацию с максимальной защитой.

В СБУ сообщили, что имеют доказательства того, что убийство журналиста заказали российские спецслужбы. Для этого был завербован гражданин Украины, который должен был найти исполнителя преступления. Организатор предложил совершить убийство АТОшнику, который в итоге стал сотрудничать с СБУ. Организатора убийства задержали.