В Донецке за минувшие сутки погибли 3 мирных жителя

Как сообщает сайт Донецкого городского совета, ночь на 25 ноября прошла крайне напряженно. "Под интенсивными обстрелами оказались Киевский, Куйбышевский, Ленинский и Петровский районы. Имеются многочисленные повреждения жилых домов, инфраструктуры и коммуникаций", - говорится в сообщении.

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Зафиксированы новые повреждения газопроводов в Куйбышевском и Киевском районах. Аварии локализованы.

Из-за повреждений вследствие обстрелов боевиков без воды и энергоснабжения остаются 6 котельных города. Без отопления - 43 здания, в том числе 34 жилых дома, 2 больницы, 3 детсада, 2 школы и 2 предприятия. Продолжаются восстановительные работы.

Бригады "Донецкгоргаза" проводят работы по стабилизации давления в газопроводах. На сегодняшнее утро без газа остаются 2 тыс. 910 абонентов, из них 2 тыс. 373 частных дома, 3 многоквартирных дома и 30 предприятий.