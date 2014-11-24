В Донецке на выходных при обстрелах боевиков ранены 12 человек, горели газопроводы

Как говорится в сообщении Донецкого городского совета, в результате обстрелов боевиков за минувшие выходные получили ранения 12 человек - все госпитализированы и находятся в медицинских учреждениях города.

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Кроме того, вследствие попадания снарядов повреждены жилые дома №62, 64, 149 по ул. Великоновоселовская, также полностью сгорел гараж.

Также зафиксированы многочисленные повреждения газовых сетей и инфраструктуры города. Горели газопроводы высокого и среднего давления в районе кладбища рядом с ул. Великоновоселковской в Куйбышевском районе и в Путиловской роще и в Киевском районе.