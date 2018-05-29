СБУ расследует трансляцию «парада» в оккупированном Донецке украинским СМИ

По словам председателя парламентского комитета по вопросам информационной политики, расследование подобного дела является важным прецедентом.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту трансляции так называемого «Парада победы» боевиков в оккупированном Донецке 9 мая на сайте korrespondent.net.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар, которая обнародовала ответ СБУ на ее депутатский запрос.

В документе сообщается, что по результатам проведенной проверки Главное следственное управление СБУ 24 мая начало досудебное расследование в уголовном производстве по ч.2 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины (Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов).

Сюмар указала, что расследование трансляции является важным прецедентом.

Как сообщал УНИАН, подконтрольные Кремлю боевики провели 9 мая в Донецке «парад Победы», во время которого на улицы города вывели военную технику: БТР-80, БМП, танки Т-64 и Т-72, ЗРК «Стрела-10», самоходки «Гвоздика», «Град», полковые минометы, противотанковые пушки «Рапира», гаубицы Д-30 и «Мста-Б». Также была представлена технику времен Второй мировой войны.

Онлайн-трансляцию этого «парада» вело, в частности, украинское издание олигарха-беглеца Сергея Курченко. Кроме этого, оно транслировало для украинских зрителей аналогичную торжественную церемонию в Москве, во время которого РФ презентовала новейшее вооружение.