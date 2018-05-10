"Пропаганда террористов": в Раде хотят наказать СМИ, которые транслировали "парад" из оккупированного Донецка

Депутат от "БПП" Григорий Шверк заявляет, что это должно расцениваться как пропаганда террористических организаций.

Интернет-СМИ, транслировавшие проведение «парада» из оккупированного Донецка, нарушили украинское законодательство и должны отвечать перед законом.

Об этом заявил народный депутат Украины из фракции «Блок Петра Порошенко», член парламентского Комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Григорий Шверк в эфире телеканала «Рада».

«Прямая трансляция парада из так называемой «ДНР» является прямым нарушением закона, поскольку эта организация признана законодательством террористической. Те СМИ, которые это сделали, должны по закону отвечать. Окончательное решение в этом вопросе должны принять правоохранительная система и суд», - отметил политик.

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Он считает, что это должно расцениваться как пропаганда террористических организаций.

«По моему мнению, украинские СМИ не должны такого делать, поскольку трансляция в прямом эфире парада в течение часа - это не информирование или новость. Это должно расцениваться как пропаганда террористических организаций», - сказал Шверк.

Как сообщал УНИАН, подконтрольные Кремлю боевики провели 9 мая в Донецке «парад победы», во время которого на улицы города вывели военную технику: БТР-80, БМП, танки Т-64 и Т-72, ЗРК «Стрела-10», самоходки «Гвоздика», «Грады», полковые минометы, противотанковые пушки «Рапира», гаубицы Д-30 и «Мста-Б». Также была представлена техника времен Второй мировой войны.

Онлайн-трансляцию этого «парада» вело, в частности, украинское издание беглого олигарха Сергея Курченко. Кроме этого, оно транслировало для украинских зрителей аналогичную торжественную церемонию в Москве, во время которой РФ представила новейшее вооружение.