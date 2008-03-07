В Полтаве открыли «Православный магазин»

В Полтаве на ул. Шевченко вчера открыт первый в области «Православный магазин».

Как сообщила УНИАН пресс-служба мэрии Полтавы, освятил магазин Архиепископ Полтавский и Миргородский ФИЛИПП. На торжества по этому случаю пожаловал и городской председатель Полтавы Андрей МАТКОВСКИЙ. Он отметил, что книги - лучший подарок, а их ассортимент в магазине действительно впечатляет. Здесь представлена литература различного направления. Продаются также молитвенники, иконы, церковные принадлежности. В частности А.МАТКОВСКИЙ приобрел книги «Защити свой дом от зла, от болезней души и тела», «Детский молитвенник», «Обязанности крестной матери».