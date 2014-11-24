"Киборг" Маршал рассказал о телефонном разговоре с Порошенко
22:45, 24 ноября 2014Общество
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Командир роты 79 отдельной аэромобильной бригады Василий "Маршал" Головещенко рассказал о том, как ему позвонил президент Петр Порошенко.
"Киборг" Маршал рассказал о телефонном разговоре с Порошенко / facebook.com/sergei.loiko
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Сижу у костра, грею ноги и тут звонок", - написал он на своей странице.
Военный, который защищает Донецкий аэропорт, отметил, что был приятно удивлен звонком.
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Головещенко рассказал, что во время разговора президент "поблагодарил за наш подарок - игрушку, на столе у него стоит" и ответил на некоторые вопросы. "В общем, нормально поговорили", - написал он.
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