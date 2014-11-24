"Киборг" Маршал рассказал о телефонном разговоре с Порошенко

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сижу у костра, грею ноги и тут звонок", - написал он на своей странице.

Военный, который защищает Донецкий аэропорт, отметил, что был приятно удивлен звонком.

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Головещенко рассказал, что во время разговора президент "поблагодарил за наш подарок - игрушку, на столе у него стоит" и ответил на некоторые вопросы. "В общем, нормально поговорили", - написал он.