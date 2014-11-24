В учебную программу 11-классников включат разделы о Евромайдане и АТО

Об этом шла речь на встрече рабочей группы по подготовке информационно-методических материалов о событиях в Украине 2013-2014 годов, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Сейчас эксперты разрабатывают материалы в двух форматах: учебно-научный материал для учителей, а также приложение в виде отдельного параграфа в учебники по истории Украины для выпускных классов.

В отличие от расширенного методического материала приложение к учебникам будет более сжатым, половину объема будет занимать содержательная инфографика и иллюстрации.

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По словам заместителя министра образования и науки Павла Полянского, этот раздел призван помочь учащимся структурировать знания об основных революционных и военных событиях в Украине, которые для многих учеников и учителей хорошо известны.

«Также параграф должен быть построен на «открытых», таких, которые не имеют готового однозначного ответа, вопросах и обсуждениях учеников, а не на монологическом изложении материала», - подчеркнул он.

Над созданием методического материала для педагогов и параграфа для учащихся работают две группы экспертов и историков. Материал будет подготовлен уже к началу 2015 года.