Тимошенко подчеркивает, что НАТО пока не определилось

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что НАТО пока не определилось, соглашаться ли на присоединение Украины к Плану действий относительно членства в Североатлантическом альянсе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявила журналистам в Брюсселе.

«Думаю, что будет еще много дискуссий», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что обсуждала этот вопрос с министром иностранных дел Германии Франко-Вальтером ШТАЙНМАЙЕРОМ и госсекретарем США Кондолизой РАЙС.

Премьер отметила, что Украина ждет решения НАТО на апрельском саммите в Бухаресте. Однако на сегодняшний день ответ НАТО остается неизвестным.

Как сообщал УНИАН, министры иностранных дел стран – членов НАТО на заседании Североатлантического совета обсудили заявки Украины и Грузии о присоединении к ПДЧ, однако не приняли никакого решения, поскольку это не предусматривалось форматом встречи.