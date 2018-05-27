На Троицу Турчинов прочитал проповедь баптистам
15:55, 27 мая 2018Общество
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На проповедь Александра Турчинова в евангельско-баптистской церкви собралось около 200 прихожан.
На Троицу Турчинов прочитал проповедь баптистам / фото facebook.com/VikUkolov
Секретарь СНБО Александр Турчинов в честь праздника Троица провел религиозную проповедь.
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Об этом в Facebook сообщил политик Виктор Уколов.
Он отметил, что в евангельско-баптистской церкви собралось около 200 прихожан.
"Александр Турчинов рассказал, как всегда интересную и содержательную проповедь. Вспомнил знаменитое изречение, что зло - это всего лишь дефицит любви, темнота - отсутствие света, а холод - отсутствие тепла", - отметил Уколов.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине отмечают Троицу.
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