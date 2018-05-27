На Троицу Турчинов прочитал проповедь баптистам

15:55, 27 мая 2018
Общество
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На Троицу Турчинов прочитал проповедь баптистам / фото facebook.com/VikUkolov

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Об этом в Facebook сообщил политик Виктор Уколов.

Он отметил, что в евангельско-баптистской церкви собралось около 200 прихожан.

"Александр Турчинов рассказал, как всегда интересную и содержательную проповедь. Вспомнил знаменитое изречение, что зло - это всего лишь дефицит любви, темнота - отсутствие света, а холод - отсутствие тепла", - отметил Уколов.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине отмечают Троицу.

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Теги: #Троица#Александр Турчинов