На Троицу Турчинов прочитал проповедь баптистам

На проповедь Александра Турчинова в евангельско-баптистской церкви собралось около 200 прихожан.

Секретарь СНБО Александр Турчинов в честь праздника Троица провел религиозную проповедь.

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Об этом в Facebook сообщил политик Виктор Уколов.

Он отметил, что в евангельско-баптистской церкви собралось около 200 прихожан.

"Александр Турчинов рассказал, как всегда интересную и содержательную проповедь. Вспомнил знаменитое изречение, что зло - это всего лишь дефицит любви, темнота - отсутствие света, а холод - отсутствие тепла", - отметил Уколов.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине отмечают Троицу.