В Украине сегодня отмечают Троицу

В этот день православная церковь вспоминает сошествие Святого Духа на апостолов.

Сегодня православные христиане отмечают Троицу. Этот праздник традиционно отмечается на 50 день после Пасхи, и поэтому имеет еще одно традиционное название – Пятидесятница.

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День Святой Троицы - один из двенадцати важнейших после Пасхи праздников в православии, посвященных событиям земной жизни Иисуса Христа и Богородицы.

В Троицу православная церковь вспоминает сошествие Святого Духа на апостолов, что символизирует открытие Богом своей триединой сущности: Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Святой Дух. Эти три сущности в единстве творят мир и освящают его. Также Пятидесятница считается днем рождения христианской церкви.

В этот день прихожане несут в церковь ветки березы, клена или дуба, а также полевые цветы. Таким образом, люди выражают благодарность Богу за то, что он возродил их через крещение в новую жизнь. На Троицу также собирали полевые травы, которые, согласно повериям, в этот день имеют целебную силу. Освященную зелень сушили и хранили весь год. Она служила оберегом от пожаров, болезней и нищеты.