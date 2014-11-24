На Днепропетровщине снесли еще один памятник Ленину

Памятник пострадал в ночь на 21 ноября, сообщил "Сегодня" первый секретарь обкома КПУ Сергей Храпов.

"Снесли памятник ночью, возможно это связано с годовщиной Евромайдана, возможно – с годовщиной Голодомора. Кто это сделал – пока не известно", – говорит Сергей Храпов.

Коммунисты обратились в правоохранительные органы с заявлением.

"Мы понимаем, что реального расследования не будет. Но формальность городская организация выполнила – мы подали заявление", – отмечает Храпов.

Читайте такжеВ Кривом Роге снесли последние памятники Ленину (фото)

По его словам, в первую годовщину Евромайдана коммунисты Днепропетровской области ожидали массовый "ленинопад".