На Днепропетровщине снесли еще один памятник Ленину

17:10, 24 ноября 2014
Общество
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В Орджоникидзе Днепропетровской области неизвестные снесли памятник Ленину.

Еще один памятник Ленину снесли / nikopol.dp.ua

Памятник пострадал в ночь на 21 ноября, сообщил "Сегодня" первый секретарь обкома КПУ Сергей Храпов.

"Снесли памятник ночью, возможно это связано с годовщиной Евромайдана, возможно – с годовщиной Голодомора. Кто это сделал – пока не известно", – говорит Сергей Храпов.

Коммунисты обратились в правоохранительные органы с заявлением.

"Мы понимаем, что реального расследования не будет. Но формальность городская организация выполнила – мы подали заявление", – отмечает Храпов.

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По его словам, в первую годовщину Евромайдана коммунисты Днепропетровской области ожидали массовый "ленинопад".

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