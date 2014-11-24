На Днепропетровщине снесли еще один памятник Ленину
17:10, 24 ноября 2014Общество
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В Орджоникидзе Днепропетровской области неизвестные снесли памятник Ленину.
Еще один памятник Ленину снесли / nikopol.dp.ua
Памятник пострадал в ночь на 21 ноября, сообщил "Сегодня" первый секретарь обкома КПУ Сергей Храпов.
"Снесли памятник ночью, возможно это связано с годовщиной Евромайдана, возможно – с годовщиной Голодомора. Кто это сделал – пока не известно", – говорит Сергей Храпов.
Коммунисты обратились в правоохранительные органы с заявлением.
"Мы понимаем, что реального расследования не будет. Но формальность городская организация выполнила – мы подали заявление", – отмечает Храпов.
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По его словам, в первую годовщину Евромайдана коммунисты Днепропетровской области ожидали массовый "ленинопад".
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