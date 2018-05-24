Троица 2018: история, традиции и приметы праздника (видео)

В этом году праздник Святой Троицы православные христиане будут отмечать 27 мая.

Когда отмечают Троицу

Троица отмечается на 50-й день после Пасхи. Поэтому имеет еще одно название - Пятидесятница. В 2018 году выпадает на 27 мая. А 28 мая, в понедельник, все украинцы получат дополнительный выходной, ведь это второй день Троицы

История возникновения Троицы

В Святую Троицу православная церковь вспоминает сошествие Святого Духа на апостолов, а также символизирует открытие Богом своей триединой сущности: Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Святой Дух. Эти три сущности в единстве творят мир и освящает его. Также Пятидесятница считается днем рождения христианской церкви.

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Как украсить дом на Троицу

С давних времен славянские народы на Троицу украшали дома и храмы ветками, травами и цветами. Считалось, что зелень – символ жизни.

Чаще всего для украшения зданий использовали березы. Их считали символом процветания, богатства и продления жизни.

Большое внимание уделяли входным дверям – их плотно закрывали липовыми ветвями, чтобы плохие духи не могли проникнуть.

Что нужно на Троицу нести в церковь

В Святую Троицу в церковь несут ветки березы, клена или дуба, а также полевые цветы. Таким образом, люди выражают благодарность Богу за то, что он возродил их через крещение в новую жизнь.

На Троицу также собирали полевые травы, ведь верили, что именно в этот день они имеют целебную силу. Освященную зелень сушили и хранили весь год. Она служила как оберег от пожаров, болезней и нищеты.

Что нельзя делать на Троицу

Не принято в Святую Троицупраздновать свадьбы, иначе семью ждет беда. Также на Троицу не принято купаться в водоемах, потому что могут утопить русалки. И конечно, как и во все праздники нужно обходиться без ссор и злости.

Народные приметы

По народным поверьям, если на Троицу идет дождь – будет теплое и грибное лето, а также обильный урожай.

Хорошим знаком на Троицу будет сватовство, супруги будут жить долго, счастливо, в любви и согласии.