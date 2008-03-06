Суд оставил под стражей президента Черноморского пароходства

Коллегия судей Апелляционного суда г. Киева оставила без изменений решение Печерского районного суда столицы о содержании под стражей президента Государственной судоходной компании «Черноморское морское пароходство» Евгения КОЖЕВИНА.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление было оглашено сегодня.

В то же время, суд отказал защите Е.КОЖЕВИНА в участии задержанного в заседании суда.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля правоохранительные органы заявили об аресте одного из руководителей Государственной судоходной компании «Черноморское морское пароходство». Как сообщалось, еще в июле 2005 года одному из бывших руководителей Одесской железной дороги (потом назначенного на ответственную должность в Государственной судоходной компании «Черноморское морское пароходство») следователь Генпрокуратуры выдвинул обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебная фальсификация) Уголовного кодекса. Убытки государственного бюджета от деятельности этого должностного лица достигают 50 млн. грн.

Задержание состоялось в связи с тем, что это должностное лицо неоднократно нарушало меру пресечения – подписку о невыезде.

Такие действия обвиняемого в следственно-оперативной группе (в составе работников Генпрокуратуры и ГУБОП МВД) расценили как попытку помешать установлению истины по делу. Как выяснилось позже, задержанным оказался президент ЧМП Е.КОЖЕВИН.

Е.КОЖЕВИН был назначен президентом ГСК ЧМП в 2004 году. До этого он работал в управлении Одесской железной дороги.