Финал Лиги Чемпионов: в Киеве передумали и не будут раскрашивать полицейским лица

По словам Крищенко, для тех, кто в форменной одежде, не совсем уместно быть с разрисованным лицом.

Украинским полицейским, которые будут встречать в Киеве болельщиков финала Лиги Чемпионов УЕФА, не будут разрисовывать лица во флаги команд, которые будут играть в финале.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня журналистам начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

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При этом он добавил, что для содействия лучшей коммуникации с фанатами полицейским раздадут соответствующие спортивному событию наклейки или значки.

«Скорее всего, полицейским не будут разрисовывать лица. Мы размышляли над этим. Все же полицейские должны больше заниматься безопасностью. Хотя важна коммуникация полиции. Поэтому для установления «общего языка» мы выдадим значки, наклейки, но не на лицо», - отметил Корищенко.

По его словам, для тех, кто в форменной одежде, это не совсем уместно быть с разрисованным лицом.

Он сообщил, что всего в Киеве для обеспечения порядка во время проведения финала Лиги Чемпионов будет задействовано 10 тыс. сотрудников МВД - это 3,5 нацгвардейцев, представители ГСЧС, полиция Киева - более 3 тыс., патрульная полиция.

«Полиция готовится, есть дополнительные силы из других регионов. Фактически уже начинается дежурство, а накануне матча практически вся полиция Киева и примерно 3,5 тыс. бойцов Нацгвардии будут на улицах», - сказал Корищенко.

Как сообщал УНИАН, 21 мая на брифинге советник заместителя председателя КГГА, главный представитель КГГА по вопросам, связанным с проведением финалов Лиги чемпионов УЕФА Андрей Мирошниченко сказал журналистам, что встречать болельщиков в "Борисполе" полиция и пограничники будут с лицами, раскрашенными во флаги двух команд. По его объяснению, таким образом планировалось показать дружелюбие гостям финала Лиги чемпионов УЕФА.