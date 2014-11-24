На трассе Харьков-Ростов ввели комендантский час

По словам военнослужащих, контролирующих один из блокпостов, движение перекрыто с 17:00 23 ноября до 6 утра 24 ноября в обоих направлениях, сообщают Новости Краматорска.

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По неофициальной информации, причиной введения временного запрета на движение автомобилей - борьба с диверсионными группами, которые в последнее время активизировали свою деятельность в указанном районе.

На сколько дней вводится комендантский час - не сообщается.