Российский боевик пришел к "киборгам" в Донецкий аэропорт с поднятыми руками (фото)

Украинские военные, которые защищают от боевиков аэропорт "Донецк", задержали гражданина России.

Об этом сообщил журналист Роман Бочкала на своей странице в Facebook.

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"Киборги поймали сепара. Ну как поймали... По-сути, он сам пришел. По взлетке с поднятыми руками. Проверили - не заминированный. Вроде как свои же его слили. Паспорт - российский. Хотя уверяет, что из Винницы и что в аэропорту оказался случайно. Ага, на самолет опоздал..." - пишет он.

Журналист отмечает, что задержанного боевика передали следствию.