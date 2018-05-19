В Одессе сотни людей приняли участие в мегамарше в вышиванках (фоторепортаж)

Более 600 человек собрались на улице Дерибасовской - угол улицы Преображенской, откуда стартовало шествие.

В Одессе сегодня сотни людей приняли участие в мегамарше в вышиванках.

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Как передает корреспондент УНИАН, более 600 человек собрались на улице Дерибасовской - угол улицы Преображенской, откуда стартовало шествие. В марше принял участие глава Одесской областной государственной администрации Максим Степанов.

В колонне было много детей, некоторых родители несли на руках.

Участники марша несли баннеры «Мегамарш в вышиванках. Одесса», «Одна единая соборная Украина», флаги Украины, флаг с надписью: «Севастополь – это Украина», а также длинный (примерно 7 м) рушник. Над головами подняли многометровое сине-желтое полотнище.

Во время шествия скандировали: «Вышиванку надеваю – очень стильно выгляжу!», «Слава - Украине, героям – слава!», «Одна единая, соборная Украина!», «Если любишь родной край, вышиванку надевай!», «Молдаванка и Пересыпь – в вышиванках вся Одесса!» и пр.

Молодые люди во время марша били в барабаны.

Колонна прошла по центральным улицам к памятнику Кобзарю, расположенному в Центральном парке культуры и отдыха им. Тараса Шевченко. Во время шествия делались остановки. Во время одной из них люди выразили поддержку незаконно осужденному в Российской Федерации украинцу Олегу Сенцову.