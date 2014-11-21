Суд продлил арест обвиняемого в расстрелах на Майдане экс-беркутовца
14:40, 21 ноября 2014Общество
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Печерский районный суд Киева продлил на 2 месяца срок содержания под стражей бывшему сотруднику спецподразделения МВД "Беркут" Павлу Аброськину.
Экс-беркутовец просидит еще 2 месяца в СИЗО / Фото УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в суде.
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Павел Аброськин подозревается в массовом расстреле активистов на Майдане Незалежности в Киеве в феврале этого года.
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