Суд продлил арест обвиняемого в расстрелах на Майдане экс-беркутовца

Об этом УНИАН сообщили в суде.

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Павел Аброськин подозревается в массовом расстреле активистов на Майдане Незалежности в Киеве в феврале этого года.