Украина обошла Россию по индикатору уровня счастья

Инфографика создана по последнему выпуску Happy Planet Index (HPI) - индикатора уровня счастья в разных государствах.

Об этом пишет "Новое Время".

Карта из 151 страны показывает, в каких уголках мира люди ведут долгую и счастливую жизнь, соблюдая экологические нормы планеты. HPI указывает, что ключевое значение для рейтинга имели общие данные жизни людей, а не уровень их заработка. Кроме того, важным фактором было то, как долго, счастливо и безопасно для природы живут граждане каждой страны.

Читайте такжеПочти 60% украинцев думают, что ситуация в стране улучшится после выборов в ВР – опрос

Самой счастливой страной мира оказалось небольшое государство в Центральной Америке - Коста-Рика с показателем 64,4. В топ-10 также вошли Вьетнам - 64.0, Колумбия - 59.8, Белиз - 59.3, Эль Сальвадор - 58.9, Ямайка - 58.5, Панама - 57.8, Никарагуа - 57.1, Венесуэла - 56.9, Гватемала - 56.9.

Украина стала последней в топ-100 с индексом счастья 37,6. По общему уровню жизни Украина попала на 82-ю строку (5,1), по продолжительности жизни - 100-ю, по экологическому влиянию на планету - 95-ю.

Россия оказалась на 122 месте, с индексом счастья 34,5.