За сутки контрразведка СБУ задержала трех информаторов террористов

18:52, 20 ноября 2014
Общество
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Контрразведка СБУ за последние сутки задержала трех пособников террористов «Донецкой народной республики», в том числе гражданина России.

СБУ спіймала інформаторів / УНІАН

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, установлено, что 39-летний россиянин по заданию главарей незаконных вооруженных формирований «ДНР» собирал сведения об украинских военных подразделениях, которые дислоцированы в Донецкой области, их численности, вооружении и расположении блокпостов. Собранные разведданные россиянин передавал в так называемый информационный штаб «ДНР».

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