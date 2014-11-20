За сутки контрразведка СБУ задержала трех информаторов террористов
18:52, 20 ноября 2014Общество
0
Контрразведка СБУ за последние сутки задержала трех пособников террористов «Донецкой народной республики», в том числе гражданина России.
СБУ поймала информаторов / УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, установлено, что 39-летний россиянин по заданию главарей незаконных вооруженных формирований «ДНР» собирал сведения об украинских военных подразделениях, которые дислоцированы в Донецкой области, их численности, вооружении и расположении блокпостов. Собранные разведданные россиянин передавал в так называемый информационный штаб «ДНР».
Читайте такжеВ СБУ презентовали новую книгу о Голодоморе 1932-1933 годов в Украине
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter