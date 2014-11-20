За сутки контрразведка СБУ задержала трех информаторов террористов

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, установлено, что 39-летний россиянин по заданию главарей незаконных вооруженных формирований «ДНР» собирал сведения об украинских военных подразделениях, которые дислоцированы в Донецкой области, их численности, вооружении и расположении блокпостов. Собранные разведданные россиянин передавал в так называемый информационный штаб «ДНР».

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